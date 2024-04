Eerste klant Henk is het succesverhaal van Easyslim Dieren

DIEREN – Leny du Burck, filiaalmanager van Easyslim.nu in Dieren, was nog druk met de inrichting van haar pand aan de Julius Röntgenlaan toen Henk Hendriks zijn hoofd al om deur stak. “Ben je al open?”, was de vraag. Nadat hij de advertentie van de nieuwe afslankstudio had gelezen stond hij namelijk te trappelen om te beginnen. Een half jaar later staat hij met 25 kilo minder en in drie maten kleinere kleding trots in de salon.

“Eigenlijk was ik al jaren te zwaar”, vertelt Henk. “Dat begon in mijn diensttijd. Het voedsel in de gaarkeuken was niet te eten en naast de kazerne zat een cafetaria; dat was een mooi alternatief. Een frietje gaat er altijd wel in en met een biertje erbij vlogen de kilo’s eraan. Ik ben een echte levensgenieter en met de jaren werd ik steeds zwaarder.” Henk ging meermaals de strijd aan tegen zijn overgewicht, maar zonder succes. “Ik heb vele diëten gevolgd, dan viel ik eerst wat af en kreeg ik er uiteindelijk weer drie kilo bij.” Vorig jaar kwam het grote omslagpunt voor Henk. “Toen ik in het ziekenhuis kwam voor een liesbreuk, vertelde de dokter dat ik eerst maar eens 25 kilo moest afvallen anders was de kans op infectie en complicaties te groot. Het werd mij duidelijk dat er echt iets moest gebeuren. Een week later belde Leny mij op dan ik kon komen.”

In de pas geopende studio van Easyslim in Dieren ontving Leny haar eerste klant. Na een intakegesprek en proefbehandeling ging Henk meteen voortvarend aan de slag. Naast de methode van Easyslim.nu met ultrasound, electrostimulatie en alle adviezen ging Henk ook meer bewegen en paste hij zijn voeding aan. Easyslim.nu werkt met een geavanceerd apparaat met pads die op je lichaam worden geplaatst. De pads halen door middel van ultrasound (dat zijn hoge geluidsgolven die je niet voelt of hoort) vet uit de vetcel. Tegelijkertijd worden middels elektrostimulatie de spieren opgebouwd. Hierdoor wordt ook cellulite minder én wordt een de huid strakker. “Je ging meteen als een trein”, blikt Leny terug. Al snel was Henk 8 kilo kwijt. Hij ging gestaag door met afvallen ook al was dat niet altijd makkelijk. “Soms stond ik even stil of kwam er wat bij, maar op een gegeven moment wist ik goed wat ik moest doen om op het juiste pad te blijven.” Inmiddels is hij 25 kilo afgevallen en krijgt hij veel verbaasde blikken van bekenden die hij in het dorp tegenkomt. “Henk, wat heb jij gedaan?, vragen ze nu”

Ook Leny is apetrots op haar het resultaat van haar eerste klant. “Ik heb hem elke week zien veranderen.” Henk ziet ook op alle vlakken erg veel voordelen van zijn behandeling. “Ik voel me duizend keer beter, mijn bloedsuikerspiegel is flink gedaald en die operatie aan mijn liesbreuk is voorlopig niet nodig.” Met trots neemt hij de bloemen van Leny in ontvangst en hij is vastbesloten. En die extra kilo’s? Dat gaat mij nooit meer gebeuren.”