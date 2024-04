Een Stief Kwartiertje: Lentefeest

Het is lente, althans dat geeft de kalender aan en in het afgelopen weekeinde hadden we ook dat gevoel. Als u nu naar buiten gaat is het herfstachtig. Het weer in april lijkt op veel menselijke activiteiten: wisselend en onvoorspelbaar. Je weet nooit wat het wordt.

Desondanks is het lente en daarmee is het feest- en festivalseizoen geopend. Zoals met het weer zijn ook daar onvoorspelbare ontwikkelingen. Een van de belangrijkste is het Lentefeest in Rheden. Voorheen heette het Lammetjesdag, want lammetjes zijn de schattige representanten van de lente. Ze dartelen zoals de natuur zich presenteert in het voorjaar: een uitbarsting van nieuw leven. Dat veel lammetjes de zomer niet doorkomen doet daar niets aan af.

Maar zoals gezegd, het menselijk handelen is even onvoorspelbaar als het weer. Met dezelfde geestdrift waarmee de lammetjes voorheen de stuwwallen bij het landgoed Heuven op dartelden, zo haastten zich in het recente verleden ook vele auto’s naar de flanken van de Posbank om Lammetjesdag mee te vieren. Dat kan echt niet meer. Te veel auto’s en dus te veel stikstof en ook nog eens te veel mensen en dat tezamen levert te veel schade op voor de natuur. Lammetjesdag wordt nu Lentefeest en dat was het afgelopen weekeinde bij de dorpskerk in Rheden. De dominee had graag gezien dat alle lammeren met hun ouders als volgzame schapen de kerk zouden bevolken en dan zou hij zich weer als vanouds een echte herder vinden. Het zal de pret van de bezoekers niet drukken.

De lente in Brummen breekt met Pinksteren aan. Daar wordt het Pinksterfestival in ere hersteld. Met Pinksteren vieren we het feest van het neerdalen van de Heilige Geest, althans voor de gelovigen, en dat is vorig jaar in Brummen gebeurd. Weliswaar daalde die Geest niet vroegtijdig neer vanuit de dorpskerk en hij bleek ook niet heilig, maar toch kregen enkele ondernemers onlangs de geest om de Pinksterfestiviteiten weer nieuw leven in te blazen. Ook waren er geen vurige tongen uit de bijbel zichtbaar, maar er laaide wel een vuurtje op bij de ondernemers en dat leidde tot enthousiasmerende gesprekken en zie…er is weer een mooi meerdaags programma gedurende de pinksterdagen.

Eenzelfde geest maar dan met een vorstelijke verwevenheid, is ook neergedaald in enkele horecaondernemers in Doesburg en die zijn zodanig begeesterd dat ze naast festiviteiten op Koningsdag nu ook een Koningsnacht gaan organiseren en dat moet een majestueus festijn worden.

Het woord lente is een oude afleiding van lang en heeft betrekking op het lengen van de dagen. De lente wordt vaak in verband gezien met vruchtbaarheid en voedselproductie. Alles loopt weer uit na de winter en dat veel lammeren de zomer niet doorkomen doet niets af van het feit dat het nieuwe leven gevierd moet worden. Evenzeer kunnen we stellen dat de vurige tongen van Pinksteren in de huidige tijd eerder zorgen voor allerlei brandhaarden dan voor heldere begeestering waarop de mensheid verder kan. De wereld is nu eenmaal vol tegenstrijdigheden en als u dezer dagen naar buiten gaat vraagt u zich ook af: is dit nou lente? Het is zeker geen feest.

Het is een onomstreden feit dat mensen hoe dan ook de lente willen vieren. Lentefeesten zijn als het weer in april. Er zijn regels, voorschriften, verordeningen, allerlei voorspellingen en verwachtingen, maar we weten nooit wat het wordt. Maar omdat het lente is vieren we het nieuwe leven; de natuur leert ons dat er altijd nieuw leven is.

Desiderius Antidotum