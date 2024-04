Een Stief Kwartiertje: Dierense vlag

Een vlag is een abstracte tweedimensionale weergave van kleuren, vlakken of symbolen, meestal in een rechthoekige vorm. Dat is fraai maar ingewikkeld geformuleerd en daar zal geen dorpeling zichzelf en de buren in terugvinden. Uiteraard bestaat er ook een begrijpelijke definitie en die wordt uiteraard door nagenoeg iedereen als waarachtig en passend aanvaard en luidt als volgt: een vlag dient als symbool van herkenning en trots en het verbindt mensen doordat het laat zien dat ze een gedeelde verbondenheid hebben met hun woon- of werkplek. Het geldt echter niet voor het dorp Dieren, waar daar verbindt de vlag geen inwoners en er is sprake van verdeelde verbondenheid.

De lancering van de Dierense vlag heeft dan ook niet de aandacht gekregen die past bij de introductie van het symbool van verbondenheid, zoals die in diverse omliggende dorpen heeft plaatsgevonden. In het recente verleden hebben de inwoners van Laag-Soeren, Hall, Leuvenheim en Klarenbeek uit een aantal ontwerpen, door inwoners ingediend, een keus kunnen maken. Uiteraard zal niet elke inwoner het met die keus eens zijn geweest, maar er wappert wel overal een vlag als resultaat van een democratisch proces. In Dieren is dat allesbehalve het geval, daar wapperen gevoelens van ongenoegen en ongeloof door de straten, niet zichtbaar maar wel voelbaar. Er is weliswaar een Dierense vlag gepresenteerd, maar welbeschouwd is er geen Dierense vlag.

De geïntroduceerde vlag is echter wel ontworpen door een Dierens bedrijf en in alle stilte onthuld tijdens een diner van de Dierense ondernemersvereniging, die echter niets heeft ondernomen om met de invoering de Dierenaren te verenigen. De inwoners van Dieren hebben zich derhalve niet over de vlag kunnen uitspreken, laat staan dat ze weloverwogen konden kiezen uit verschillende ontwerpen. Er is dus een vlag, maar die is gestreken voordat die lokaal kon wapperen.

Het is echter opmerkelijk dat in de nieuwsbrief van de gemeente Rheden aandacht besteed is aan de lancering van de vlag. Daarbij is gesteld dat noch het College van B & W noch de gemeenteraad de vlag moet af- of goedkeuren, want dat is aan de inwoners van het betreffende dorp. Wel werd benadrukt dat er draagvlak moet zijn bij de inwoners. Nog opmerkelijker is het dat in het artikel in de nieuwsbrief uitgebreid is ingegaan op de symbolen en kleuren op de vlag, waarbij op z’n minst de suggestie gewekt wordt dat het gemeentebestuur de wijze waarop de vlag geïntroduceerd is, goedkeurt. Over het afwezige draagvlak wordt echter met geen woord gerept.

Op de vlag is het natuurlijke groen van de Veluwe en het donkerblauw van de IJssel te zien en daar lopen golvende witte en lichtblauwe lijnen doorheen die de provinciale weg N348 en het kanaal symboliseren. Of het scheidingslijnen of verbindingswegen zijn stond er niet bij, maar alle lijnen lopen omhoog, want symbolen in een vlag moeten draagkracht en verbondenheid uitstralen en heldere kleuren uiteraard levenslust. Dat de lijnen in de vlag omhooglopen moet dan ook gezien worden als de opwaartse stuwing van de Dierenaren in de vaart der Veluwezoomse volkeren.

Alleen zien de Dierenaren dat vooralsnog niet, want er is geen algemene bereidheid om over te gaan op aanschaffen van de vlag en de prijs ervoor te betalen, laat staan hem te laten wapperen. Inspraak heeft immers wel degelijk een prijs. Zo hangt de Dierense vlag er momenteel bij. Vooralsnog wordt er in Dieren alleen gevlagd op Koningsdag en op 4 en 5 mei, daarvoor is er wel draagvlak.

Desiderius Antidotum