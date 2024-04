Een Stief Kwartiertje: De rechter

Het is voorjaar, de herfst is overgegaan in de lente na een regenachtige tussenpose, die we vroeger winter noemden. Maar nu loopt alles weer uit en al doen de temperaturen nog maar zeer aarzelend mee, toch kijkt iedereen uit naar het nieuwe licht en het nieuwe leven. De paasvuren in Laag-Soeren en Hummelo hebben daartoe ook bijgedragen. Wanneer we bij al dat nieuwe leven de wens van onze regionale gemeenten meetellen dat alle inwoners actief gaan meedoen, dan gaan we een bruisende periode beleven. Nou ja, dat wil zeggen, wel bruisend, maar niet alleen van vreugde.

Het is weliswaar zo dat mensen graag betrokken worden bij de ontwikkelingen in hun omgeving en dat gemeenten dat ook stimuleren. Het is echter eveneens waar, dat de meest actieve mensen ook de meest kritische zijn. Dat is op zich zeer te waarderen, maar het levert vaak ook vertraging op en in een aantal gevallen schaadt het de belangen van de samenleving, omdat mensen hun eigen belangen zwaarder laten wegen dan die van hun medemens oftewel de gemeenschap. Wenselijkheid en noodzaak staan vaak op gespannen voet met sport, natuur, landbouw en vooral woningbouw. Binnen de woningbouw loopt de temperatuur de laatste tijd binnen aanzienlijk sneller op dan buiten.

Zo heeft Apeldoorn verleden jaar in Loenen de camping De Marshoeve opgekocht om er een nieuwe woonwijk neer te zetten. Elke gemeente moet immers aan de gestelde quota voldoen. Op de camping wonen al geruime tijd mensen, al heet dat recreëren en sinds de aankoop door Apeldoorn is de populatie razendsnel gegroeid. Men kent nu zelfs een vereniging met de hoopvolle naam De Marshoeve Gaat Door. De meeste huurders zijn vriendelijk doch dringend verzocht binnen een maand te vertrekken, sommigen mogen tot eind van dit jaar blijven. Bij geen gehoor volgt de weg naar de rechter. Zo snel als de populatie groeide zo moeilijk blijkt het andere woonruimte te vinden (…).

Zo is in Doesburg de vereniging Behoud Boerenlandschap Beinum opgericht om te behoeden dat een weiland naast de wijk bebouwd zal gaan worden. Er wordt een zwartboek aangelegd over de gedragingen van de gemeente. De gemeente op haar beurt wil graag bouwen voor woningzoekenden en moet dat ook van de provincie. De vereniging stapt naar de rechter als ze haar zin niet krijgt.

Zo is er in Rheden de actiegroep Geen Rheden voor de MAC opgericht, die de komst van de fastfoodketen probeert tegen te houden. Het gaat hen om natuurbehoud en het terugdringen van stikstof. Een kunstenaar geeft zelfs een nieuw fenomeen inhoudt door dieren rechten te geven, hun leefwereld wordt immers bedreigd. Elders in de wereld zijn mensen namens dieren en/of de natuur met succes naar de rechter gestapt om waarborgen af te dwingen. Wellicht gaat dat hier ook lukken.

Zo gaat in dezelfde buurt Natuurmonumenten alsnog proberen de Nederlandse Wielerunie tot inkeer te brengen om het Nederlandse Kampioenschap Wielrennen niet over de Posbank te laten gaan, tenzij onder strikte voorwaarden. Die voorwaarden zijn voor de Wielerunie hoogstwaarschijnlijk onaanvaardbaar en dus dreigt ook Natuurmonumenten naar de rechter te stappen.

Voor velen is de rechter de nieuwe levensgezel, een liefdesrelatie die helemaal past in de geest van de lente. Als het niet om twistpunten ging zouden we hem Eros kunnen noemen, volgens sommigen de zoon van Aphrodite, de godin van de liefde en de vruchtbaarheid. Wat dat laatste betreft.…ach….

Desiderius Antidotum