Ecologisch onderzoek op Burgersterrein Eerbeek

EERBEEK – In de periode april tot oktober wordt ecologisch onderzoek uitgevoerd op het Burgersterrein in Eerbeek. Daarbij wordt onderzocht of in het gebied beschermde planten of dieren voorkomen.

Voor het Burgersterrein is in 2023 een schetsontwerp opgemaakt. Dit jaar wordt het schetsontwerp verder uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp. Het ecologisch onderzoek is nodig om de plannen voor het Burgersterrein zorgvuldig uit te kunnen werken. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Ecogroen. Ecologen van dit bureau zullen in de onderzoeksperiode regelmatig in het gebied aanwezig zijn. Zij zijn duidelijk herkenbaar aan hun bedrijfskleding met opdruk van Ecogroen.

In dit loop van dit jaar wil de gemeente Brummen weer met inwoners en ondernemers in gesprek over het terrein. Daarbij worden ook de uitkomsten van dit onderzoek verder toegelicht.