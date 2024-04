Echtpaar Bulten zestig jaar getrouwd

DOESBURG – Robert en Elisabeth Bulten uit Doesburg vierden woensdag 10 april hun zestigjarig huwelijk. Burgemeester Loes van der Meijs ging bij het paar op bezoek.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­In 1964 traden Robert (78) en Elisabeth (77) in het huwelijk. Ze zijn in Doesburg getrouwd en hebben hier ook altijd gewoond. Eerst woonde het paar in de Iepenstraat bij de ouders van meneer, daarna zijn ze nog twee keer verhuisd binnen het centrum van Doesburg. En ze gaan hier niet meer weg. Er is een traplift in hun woning beschikbaar, dus het is nog prettig wonen.

Stil zitten doen ze zeker niet. Op zaterdag gaan ze vaak op stap met de trein. Een dagje uit naar een stad in Nederland. Utrecht is een favoriete stad, maar voor een frietje stapt de heer Bulten graag op de trein naar Deventer. “Daar hebben ze de lekkerste friet!” Het echtpaar heeft deze mijlpaal afgevierd met kinderen, kleinkinderen een aantal familieleden en vrienden in een favoriet restaurant.