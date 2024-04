Drugspand in Dieren gesloten

DIEREN – De gemeente Rheden heeft een woning in de Ambachtstraat in Dieren gesloten. Het gaat om een vrijstaande woning met vrijstaande bedrijfsruimte, die een paar maanden eerder net een andere eigenaar had gekregen.

In het pand werd in januari een wietplantage opgerold. De politie vond toen 830 groene plantjes in het woonhuis en de grote loods achter de woning. De politie heeft alles in beslag genomen. De hennepplanten zijn meteen vernietigd en de middelen om de plantage te onderhouden, zoals afzuigsystemen en grote lampen, zijn afgevoerd.

De politie heeft tijdens de ‘succesvolle operatie’ drie verdachten aangehouden. Dit zijn een 42-jarige vrouw uit Arnhem, een 39-jarige vrouw uit Arnhem en een 25-jarige man uit Zevenaar. Het pand is nu voor langere tijd afgesloten door de gemeente Rheden.

Foto: Persbureau Heitink