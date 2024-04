Dorpswandeling door Ellecom

ELLECOM – De maandelijkse dorpswandeling van de Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal vindt op zondag 5 mei plaats in Ellecom. Dit kleine dorp ligt ingeklemd tussen de IJssel en Veluwezoom en kent een lange historie. Met aan de ene zijde het koninklijke Hof te Dieren en aan de andere kant het landgoed van kasteel Middachten, is het niet verwonderlijk dat Ellecom maar liefst veertien Rijksmonumenten omvat, van oude boerderijen tot statige landhuizen. De wandeling, onder leiding van gids John Striker, voert langs onder andere oude villa’s, de oude kerk en mooie vergezichten op de uiterwaarden. Ook het oorlogsverhaal, denkend aan de herdenking van de vorige dag, komt aan bod, waaronder de beladen SS-geschiedenis van landgoed Avegoor.

De wandeling start om 13.00 uur vanaf de parkeerplaats Sterrebos aan de Zutphensestraatweg. Leden van de Oudheidkundige Kring kunnen gratis mee, andere belangstellenden betalen 3 euro. Aanmelden kan via activiteiten@oudheidkunidgekring.nl.