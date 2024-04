Dorpsraad Loenen Zonnedorp kiest nieuwe voorzitter

LOENEN – De Dorpsraad Loenen Zonnedorp houdt op woensdag 17 april om 19.30 haar algemene ledenvergadering in Dorpscentrum De Brink. Op deze avond zal het bestuur naast de formaliteiten, ook een overzicht presenteren van de stand van zaken met betrekking tot de verschillende onderwerpen. Bij sommigen zijn er (kleine) successen en bij andere zaken minder.

Voorzitter Willem de Zanger neemt afscheid van de Dorpsraad. Als zijn opvolger wordt Harry Wilbrink voorgesteld. Wilbrink is al enige tijd bestuurslid van de Dorpsraad. Daarnaast wordt Brenda Koster voorgesteld de nieuwe secretaris.

Op een drietal dossiers is het bestuur nog zoekende naar versterking: Zorg, Jeugd en Welzijn, Bouwen en Wonen en Infrastructuur en Mobiliteit.

In het tweede deel van de avond zijn er twee sprekers. Auke Siebesma komt als planoloog wat vertellen over het proces tot het komen van woningbouw. Sabine Salomons zal de Loenenaren bijpraten over het Woonwensenonderzoek dat de komende tijd in Loenen wordt uitgevoerd.