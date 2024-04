Dorpsraad Brummen en gemeente ondertekenen jaarplan

BRUMMEN – Op donderdagochtend 4 april hebben de Dorpsraad Brummen en de gemeente Brummen het jaarplan voor 2024 voor de Dorpsraad getekend. Op het gemeentehuis in Brummen, in bijzijn van gebiedsgerichte ambtenaar Saskia van Bon en de bestuursleden van de Dorpsraad Anne Margreet van der Horst en Hay Verstappen, hebben de wethouder Steven van de Graaf en voorzitter Henk Poldermans hun handtekening gezet.

In het jaarplan staan van beide partijen de voorgenomen activiteiten voor 2024. Dat gaat dan over het gebied van de Dorpsraad Brummen. Het betreft hier een pilot, waarbij alle wijk- en dorpsraden een plan opstellen voor hun gebied. De activiteiten worden de komende maanden gevolgd en besproken. Tegen het einde van het jaar volgt dan met alle wijk- en dorpsraden een evaluatie. Het jaarplan is te vinden op dorpsraadbrummen.nl.