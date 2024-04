Doorfietsroute Arnhem -Velp geopend

VELP/ARNHEM – Op vrijdag 11 april is de doorfietsroute Arnhem-Velp officieel geopend door Gelders gedeputeerde Klaas Ruitenberg, wethouder Nermina Kundić van Arnhem, wethouder Paul Hofman van Rheden en Esther van Garderen, directrice van de Fietsersbond. Sinds november maken fietsers al volop gebruik van de doorfietsroute. De route loopt van het Airborneplein in Arnhem tot aan de Zuider Parallelweg in Velp en verbindt HAN University of Applied Sciences en Van Hall Larenstein met elkaar.

De fietsroute Arnhem-Velp verbindt de belangrijke bestemmingen HAN en Larenstein met elkaar en met het centrum van Arnhem. Door de fietsroute te laten aansluiten op het Airborneplein kunnen fietsers daar kiezen of zij richting centrum Arnhem rijden of hun weg vervolgen over andere doorfietsroutes, zoals het Rijnwaalpad (richting Nijmegen) of het Nederrijnpad (richting Wageningen).

De doorfietsroute is duurzaam aangelegd door zo veel mogelijk elektrisch materieel te gebruiken. Materialen zijn ter plekke hergebruikt, voor het asfalteren zijn zo weinig mogelijk grondstoffen en transportbewegingen gebruikt. De route bestaat uit vlak asfalt met weinig obstakels. Fietsers hebben op deze route voorrang en weinig hinder van ander verkeer.