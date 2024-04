Doesburgse raad positief over aankoop perceel sporthal

DOESBURG – De gemeenteraad van Doesburg staat positief tegenover de aankoop van een perceel voor nieuwbouw van een sporthal. Dat bleek onlangs tijdens een vergadering van de commissie VROM van de gemeenteraad. Alle partijen gaven aan het voorstel van het college te steunen, hoewel sommige raadsleden wat kritische vragen hadden.

Zo waren er wat zorgen over de haalbaarheid van een nieuwe sporthal. Wat nou als de bestemming van het perceel, nu nog landbouwgrond, niet kan worden gewijzigd bijvoorbeeld? Wethouder Birgit van Veldhuizen verwacht niet dat dat problemen op gaan leveren. Aangrenzende percelen hebben al een maatschappelijk en sportbestemming en het stuk grond waar de sporthal moet komen, sluit hier dan mooi bij aan.

Ook voorziet Van Veldhuizen geen problemen in het geval de bouw van de sporthal, om wat voor reden dan ook, onverhoopt niet door kan gaan. “Dan zouden we de grond aan kunnen wenden voor iets met zonnepanelen, iets doen met natuur of grond of weer verpachten aan een boer”, zei ze. “Op dit moment is grond een schaars goed en daar maak ik me geen zorgen over. In het ergste geval verkopen we het weer als landbouwgrond.”

De partijen waren het er over eens dat het slim is de grond aan te schaffen nu de kans er is. Dit biedt niet alleen toekomstperspectief in de ontwikkeling van de sporthal, maar ook voor andere projecten, zoals de herinrichting van centrum Beinum.