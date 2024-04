Doesburgers helpen weer in Oeganda

DOESBURG – Afgelopen maand bezochten bestuursleden van de Doesburgse stichting Ekeunos Midden-Oeganda. Het was een nuttig en plezierig werkbezoek, aldus Tonnie Spinhoven, Henny Slokker en Kees Ñederhoff.

Stichting Ekeunos (wat betekent ‘Sta op!’) zet zich in voor Oegandezen die weinig tot geen kansen krijgen. Mensen die gehandicapt of chronisch ziek zijn, worden vaak aan hun lot overgelaten. Baby’s die geboren worden met afwijkingen worden naar de bush gebracht, zodat zij niet overleven. Kinderen die op latere leeftijd iets overkomt, waardoor ze niet meer volwaardig kunnen werken of meehelpen, worden verstoten, aldus de stichting. Zij vindt dit onbegrijpelijk en daarom zet Eukenos zich in voor projecten die zorgen voor het welzijn van burgers die weinig tot geen kans krijgen in Oeganda. De stichting zorgt voor opleiding en medische zorg.

Tijdens het afgelopen werkbezoek bekeken de bestuursleden de resultaten van de diverse projecten. Ook werd er met de lokale contactpersonen bekeken wat er dit jaar nog gerealiseerd kan worden. Tevens gaf Tonnie een aantal nuttige workshops ‘Active Teaching & Learning’ om de didactische vaardigheden van de onderwijzers te vergroten.

Microkredieten

Vijf microkredietgroepen zijn heel actief bezig zijn om binnenkort volledig zelfstandig door te gaan. Drie groepen maken al winst die weer wordt geïnvesteerd in nieuwe projecten. In 2023 zijn ze ook met een gezamenlijk imkerproject begonnen. Dit met het doel om van elkaar te leren en de honing gezamenlijk beter te kunnen verkopen. Wij ondersteunen ze nu met wat geld voor het opleiden van twee imkers die hun kennis weer overdragen aan de andere groepsleden. Tijdens ons bezoek werden een tweetal beschermingspakken uitgedeeld en vijfentwintig bijenkorven. Het is goed voor de biodiversiteit en zorgt voor een klein extra inkomen.

De bestuursleden werden ook uitgenodigd om een door Ekeunos gesponsorde gerenoveerde slaapzaal voor meisjes te openen. Een oude bouwval met een ingestort dak was in enkele maanden omgetoverd voor minder dan 4.000 euro tot een mooie maar sobere slaapzaal. “Wij hebben nu geld toegezegd voor éénvoudige toiletten, zonnepanelen en een grote watertank”, aldus het bestuur.

Renoveren

Voor het komend jaar staat er ook nog een nieuw project op de planning. Samen met een vijftiental mensen uit Zwolle willen Ekeunos in de zomer van 2025 twee weken een gezondheidscentrum en een slaapzaal voor jongens renoveren. De stichting Blue footprint uit Zwolle heeft hier al ervaring mee en de stichting gevraagd om een project uit te zoeken in Nandere. Ekeunos hoopt voldoende sponsors te vinden om het ook te kunnen realiseren.

oeganda-doesburg.nl