Digitaal café Caleidoz verhuist

DOESBURG – Ook Caleidoz Doesburg verhuist van de Linie naar het Stadskantoor aan de Leigraafseweg. Het digitaal café is daarom tijdelijk gesloten. Op maandag 29 april staan de deskundige vrijwilligers weer klaar op de nieuwe locatie.

Het digitaal café is een inloop voor iedereen die vragen heeft over het gebruik van de laptop, iPad of mobiele telefoon. Het café is elke maandag en donderdag geopend tussen 12.30 en 15.00 uur in het nieuwe Werkcafé van het Stadskantoor. Een bezoek is gratis en een afspraak maken is niet nodig. Er zijn laptops aanwezig, maar het is makkelijker als bezoekers hun eigen apparaat meenemen.