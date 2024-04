De Vrolijke Kring bestaat dertig jaar

DOESBURG – Volksdansgroep De Vrolijke Kring vierde onlangs haar dertigjarig jubileum. De groep is in de jaren negentig ontstaan uit een activiteit van de toemalige Stichting Welzijn Ouderen Doesburg. Meer Bewegen voor Ouderen kreeg toen grote aandacht en behalve volksdansen ontstonden er groepen voor gymnastiek, zwemmen, wandelen en fietsen. Na enkele jaren is de dansgroep zelfstandig verder gegaan. Het aantal leden lag bij de start boven de twintig, vooral dames.

Nu dansen er elke donderdagmiddag nog elf dames en twee heren met veel plezier. Dit doen zij tussen 14.30 tot 15.30 uur in Grotenhuys in Doesburg. Hier werd dan ook het jubileum gevierd, waar enkele oud-leden te gast waren. Er is heerlijk gedineerd en natuurlijk gedanst.

De groep danst enthousiast naar het volgende lustrum toe, liefst met nog enkele nieuwe senioren erbij.