De Spelerij doet al veertig jaar zijn best om nergens op te lijken

DIEREN – “Verstand op nul en gaan.” Met die insteek begonnen Jos en Riet Spanbroek veertig jaar geleden aan een groot avontuur. De plannen om een pretpark te maken in de Dierense bossen konden rekenen op veel verzet, maar inmiddels in de Spelerij een begrip in Dieren en ver daarbuiten. De oprichters kijken vol trots terug op wat zij hebben bereikt. “Er is nergens ter wereld zo’n bijzonder pretpark als deze.”

De voorgeschiedenis van de Spelerij begint niet in Dieren, maar in 1975 in Ellecom. Jos en Riet Spanbroek woonden in een oude villa aan de Binnenweg. In de tuin kwamen door Jos gemaakte kunstwerken, die dienst deden als speeltoestel. Op zolder gaf Jos voorstellingen in zijn poppentheater. De plek werd al snel een succes en vele scholen kwamen er op schoolreisje, maar na een tijdje ontstond bij Jos en Riet de behoefte aan iets groters. “We waren er het hele jaar druk mee, maar konden er niet van leven.”

Er werd druk gezocht naar een plek waar zij hun grootse plannen tot uitvoer konden brengen en die werd gevonden in Dieren. “Het dorp stond op zijn kop”, vertelt Jos Spanbroek (86). De buurt vreesde dat Jos en Riet een pretpark van Efteling-proporties neer zouden zetten in de Dierense bossen. Het echtpaar kreeg dan ook te maken met veel protest. De krantenkoppen uit die tijd liegen we dan ook niet om: ‘Dierenaren massaal tegen komst nationaal pretpark’ en ‘massaal protest tegen komst Jos Spanbroek’. Maar beeldend kunstenaar Jos en kleuterleidster Riet hadden een gezamenlijke missie. “Er was veel protest, maar wij geloofden erin”, blikt Riet terug. “Het was verstand op nul en gewoon gaan.”

Fles jenever

Alle protesten zorgden voor veel vertraging bij de realisatie van het park. Maar de eerste boekingen van schoolreisjes waren al binnen en de tijd begon te dringen. “We mochten geen theater bouwen, maar hadden wel een ruimte nodig waar we de poppenvoorstellingen konden houden.” Bij zijn buurman in Ellecom, een bouwkundige, klopte Jos aan met een alternatief plan. ‘Voor een kuil in de grond heb je geen vergunning nodig toch?’, legde hij zijn buurman voor. Die beaamde dat en de plannen werden verder uitgewerkt aan de tekentafel onder het genot van een fles jenever. “Aan het eind van de avond stond het plan op papier en was de fles op.”

Een dag later belde de buurman, want die zag toch wat haken en ogen. Maar voor Jos en Riet was de plannen staken geen optie. “Dat kan niet, ik heb de materialen al gekocht en het grondbedrijf al geregeld”, meldde Jos. Dat hij niet van zijn stuk te brengen was, bleek een week later toen de eerste schep zand uit de grond werd gehaald.

Uitvinderij

De Spelerij werd al snel een succes. Veel scholen bezochten het park als schoolreisje en later wisten ook gezinnen het park te vinden. Om de Spelerij bekendheid te geven werden er flyers gebracht naar alle campings in de wijde omgeving. “Ik herinner me nog goed dat we soms dagen in de auto zaten om overal flyers uit te delen”, blikt zoon Matthijs terug. Hij werd samen met zijn broer Jasper groot in de Spelerij en is nu met dezelfde gedrevenheid als zijn ouders werkzaam in het pretpark.Na een aantal jaar ontstond de behoefte in ook bij slecht weer uit te voeten te kunnen. Jos trok in die tijd al langs scholen met een voorstelling over techniek. In de herfstvakantie werd er een uitvindersweek gehouden. Dit werd zo’n succes dat het idee van een eigen Uitvinderij geboren werd. “Ook dit liep weer een beetje uit de hand”, omschrijft Jos het succes van de Uitvinderij. Het idee groeide uit tot een plek waar tweehonderd kinderen tegelijkertijd met hun handen kunnen werken en zelfstandig de mooiste creaties kunnen maken.

Om een grotere doelgroep aan te spreken en ook in het naseizoen wat te bieden, ontstond later het idee van Schrootstrijd. Teams volwassenen gaan de strijd aan met metaalschroot, lasapparaat en gereedschap. Onder deskundige leiding van Matthijs, worden hele voertuigen gebouwd in een paar uur. Een populaire activiteit, zegt Matthijs: “We ontvangen zelfs bruiden of bruidegommen die hun vrijgezellenfeest hier vieren.”

Kinderstemmen

Hoewel er in de jaren veel veranderde, bleef het echtpaar en later ook hun kinderen, altijd trouw aan hun slogan: ‘De Spelerij lijkt nergens op’. Veertig jaar lang deden zij hun best om anders te zijn dan andere pretparken en nergens op te lijken. Riet ziet regelmatig de vertwijfeling bij de bezoekers bij binnenkomst. “Ouders komen hier soms wat aarzelend binnen en dan hoor je ze zeggen: ‘waar zijn we nu dan beland?’. De kinderen rennen meteen enthousiast in het rond en beginnen te ontdekken. Aan het eind van de dag gaat iedereen met een glimlach naar huis.”

Niet alleen de inrichting van het park, maar ook in alles wat daar bij komt kijken doet de Spelerij geheel op zijn eigen manier. Zo wordt er geen patat en snacks geserveerd en heeft het park geen omroepinstallaties, “Als er een kind kwijt is, dan gaan we gewoon zoeken”, vertelt Matthijs. En ook achtergrondmuziek is in de Spelerij niet te horen. “Dat is helemaal niet nodig. Op een drukke dag dan rennen hier zeshonderd kinderen in het rond. Het muziek van kinderstemmen is het mooiste geluid wat er is”, vindt Jos.

Bowlingballen

Dat alles in de Spelerij een verhaal heeft, blijkt als Jos en Riet een rondje door het park lopen. “Deze buizen zijn afkomstig uit Den Haag. Van afgekeurde bielzen van de Betuwelijn werd een plantenbak gemaakt. En dit kerkorgel kregen we dankzij een vader die hier met zijn kinderen kwam spelen. Hij had een oude kerk gekocht en vroeg of wij belang hadden bij een kerkorgel. Die kans konden we natuurlijk niet laten gaan.” Het orgel werd ingebouwd in een buis en is nu door de kinderen met een voetpedaal zelf te bedienen. Even verderop wijst Jos op grote ballen die als afwerking op een kunstwerk zitten. “Dat zijn bowlingballen. Jos? kun je iets met bowlingballen”, vroeg iemand mij. Ik beaamde dat en een dag later stond er een kar met vijfhonderd bowlingballen op het terrein.”

Kopje koffie

Inmiddels zijn het niet meer Jos en Riet die aan het roer staan bij de Spelerij. Dienke Geurtz vormt samen met Matthijs de directie van het bedrijf. Dienke begon zelf als vakantiemedewerker in het pretpark en klom op tot directeur. Ook Jasper, de andere zoon van Jos en Riet is als adviseur nauw betrokken bij het levenswerk van zijn ouders.

Hoewel het echtpaar niet meer de dagelijkse leiding heeft, zijn Jos en Riet er vaak te vinden. “We wonen op het terrein en drinken hier elke ochtend een kopje koffie. Als het nodig is spring ik bij in de afwas of waar het maar nodig is”, aldus Riet. Ook Jos is nog vaak te vinden in het park en geniet er nog steeds van. “Als de Uitvinderij gevuld is met mensen van 4 tot 70 jaar en die zie ik klussen, terwijl andere kinderen buiten ontdekken, denk ik vaak ‘Hoe hebben we dit voor elkaar gekregen?”

Jubileum

Om het jubileum nog eens extra te vieren worden er speciale activiteiten gehouden. Op 25 juli en 15 augustus worden er twee Zomerse speelavonden gehouden. “Alles wat wij in het verleden hebben gedaan, kunnen bezoekers dan nog een keer beleven. Zoals de caleidoscoop, zandsculpturen en natuurlijk stokbroodjes bakken”, vertelt Dienke. “En vooral dat laatste heeft op veel bezoekers een indruk achtergelaten” vult Matthijs aan. “Soms weten mensen niet of ze al een keer in de Spelerij zijn geweest. Dan vraag ik of ze zich herinneren dat ze zelf broodjes gebakken hebben, want dat is iets dat blijft hangen.”

Tentoonstelling

In het najaar wordt er een tentoonstelling gehouden waarin de Spelerij zo veel mogelijk werk van Jos wil laten zien. Iedereen die nog werk van Jos in huis heeft en hieraan mee wil werken, wordt gevraagd om dit te melden via

info@spelerij.nl.

Jos Spanbroek, Matthijs Spanbroek, Dienke Geurtz en Riet Spanbroek