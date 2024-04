De Huiskamer in Lieren viert eerste lustrum

LIEREN – Woensdag 3 april was het vijf jaar geleden dat de Huiskamer in Lieren haar deuren opende en dat was reden voor een feestje. De organisatie nodigde haar vaste gasten uit om deze mooie mijlpaal samen te vieren.

Ans, Zwanette, Lidie en Anja kwamen vijf jaar geleden op het idee om iets te organiseren voor ouderen uit Lieren en omgeving. “Gewoon even een ochtendje weg als je alleen bent en mensen ontmoeten”, vertelt Lidie. Ze bleken in een behoefte te voorzien, want inmiddels weten ouderen uit Lieren, Beekbergen en Oosterhuizen de Huiskamer te vinden. Een van de vaste bezoekers is Willy. “Twee jaar geleden kwam ik voor het eerst en inmiddels ben ik een vaste gast”, vertelt ze. “Je ontmoet hier ook eens andere mensen.”

Elke week op woensdag kunnen bezoekers samen koffie drinken in de Huiskamer. “We spelen vaak ook een spelletje, de een doet daar aan mee en de ander blijft lekker koffie drinken en dat mag allemaal”, zegt Lidie. Eens per maand is er aansluitend een gezamenlijke lunch. Wel merkt Lidie nieuwe bezoekers soms een drempel over moeten voordat ze voor de eerste keer komen, “Ze denken dat het bij de kerk hoort, of hebben geen zin in ‘dat geklets’ . Dat is jammer, want het is toch heerlijk om er eens per week een ochtendje uit te zijn.” Nieuwe bezoekers zijn dan ook van harte welkom in de Huiskamer van Lieren, elke woensdag van 10.00 tot 12.00 uur.

De vaste gasten van de afgelopen vijf jaar werden uitgenodigd om het jubileum te vieren. Zij werden uitbundig verwelkomd door de gastvrouwen die zich voor de gelegenheid hadden uitgedost als malle typetjes. Alle bezoekers werden op de foto gezet met een schilderijlijst. De man van een van de gastvrouwen speelde oud-Hollandse liedjes op de piano. Ook werden de bezoekers getrakteerd op een lekker gebakje, beschikbaar gesteld door Bakkerij Gerrits uit Lieren.

Foto: Cynthia Vos