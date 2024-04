Cursus over psychiatrie

RHEDEN – Het Vrijwilligerspunt Rheden organiseert in samenwerking met ProPersona Connect de cursus ‘Psychiatrie in vogelvlucht’ in april. De cursus is bedoeld voor vrijwilligers uit de gemeenten Rheden en Rozendaal.

De cursus bestaat uit drie bijeenkomsten van drie uur. De cursusdata zijn: donderdag 11 april, donderdag 18 april en donderdag 25 april van 10.00 tot 13.00 uur. De locatie is: Dorpsstraat 70 te Rheden.

‘Psychiatrie in vogelvlucht’ is een korte cursus waarin veelvoorkomende psychische aandoeningen worden toegelicht. Naast een introductie op psychische problemen en psychiatrie zal worden ingegaan op de gevolgen die psychische problemen kunnen hebben op het gedrag. Deze cursus is speciaal voor vrijwilligers, die dit in hun werkzaamheden tegenkomen. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Voor meer informatie of aanmelding: Thijs den Heijer, 06-82830582 of vrijwilligerspuntrheden@incluzio.nl. Er is plaats voor maximaal vijftien vrijwilligers.