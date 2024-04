LOENEN – Ook dit jaar doet Lieren weer mee met Cultuur bij je Buur.. Zaterdag 20 april is er op diverse locaties in Lieren van 13.00 tot 17.00 uur van alles te zien op cultureel gebied. In de kerk is een wisselend programma. Diva Power treedt hier op. Deze groep zingt meerstemmige nummers, met en zonder begeleidingsband. Ook Het Vertelgenootschap laat om 13.45 en 15.15 uur van zich horen. Er worden verhalen verteld voor jong en oud: sprookjes, mythologische verhalen, vertellingen uit het gewone leven, verhalen over Apeldoorn, streekverhalen of verhalen uit verre culturen. Tegenover de kerk, bij Edith op nummer 10, treedt het akoestisch duo ShortDay op. Dit speelt op eigen wijze covers van gouwe ouwe en recentere pop en blues. Galerie pART2u, eveneens tegenover de kerk, is de gehele middag open om nieuwe werken te bewonderen.