Culturele Zondag in Doesburg

DOESBURG – Wandelen door de historische binnenstad van Doesburg is op de eerste zondag van de maand extra leuk. Dan kunnen bezoekers namelijk een route volgen langs podia, musea, galerieën en ateliers. Op zondag 7 april openen die weer hun deuren tussen 12.00 uur en 17.00 uur.

Bezoekers kunnen voor het eerst de nieuwe Galerie De Rode Lente aan de Meipoortstraat 13 in Doesburg bezoeken. De Rode Lente is een Galerie en waar onder meer het werk van eigenaar Marcel Buné zal hangen.

In Kunstkamer Lindewal is het werk te zien van illustrator Lizan Vermeulen. Ze maakte de survivalgids ‘Nuttige Tips en Wenken bij Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag’.

Een van de vijf musea die Doesburg rijk is, is het Openbaar Vervoer & Speelgoed Museum. Dat heeft recent een ruimer jasje gekregen. Via de nieuwe ingang maakt de bezoeker eerst kennis met de geschiedenis van het speelgoed. In het tweede deel van het museum staat het openbaar vervoer in al zijn facetten centraal.

Verrassende beeldende kunst is ook te ontdekken in diverse ateliers en galerieën die al jarenlang deel uitmaken van de culturele route. Alle adressen zijn te vinden in de folder met plattegrond van de Culturele Zondag Doesburg die gratis te verkrijgen is bij de VVV. Daar is ook bekend welke deelnemers op 7 april gesloten zijn.