Contrabas-piano-duo in Pancratiuskerk

BRUMMEN – De werkgroep Kamermuziek Brummen sluit zondag 28 april het seizoen af met een concert van een verrassend duo. Contrabassist Sasha Witteveen en pianist Jorian van Nee brengen een programma met werken van Giovanni Bottesini, Nino Rota en Henriëtte Bosmans. Daarnaast brengt Jorian eigen composities ten gehore.

Sasha Witteveen is nog maar 21 jaar jong en wordt op steeds meer plaatsen gevraagd. Ze heeft al vele prijzen gewonnen, onder andere het Prinses Christina Concours en het Britten Contrabas Concours. Op dit moment heeft zij een cyclus samen met het Studentenkamerorkest. Eind september treedt zij met Jorian op in de Kleine Zaal van het Concertgebouworkest. Het is spannend om een contrabas als solo-instrument te beleven, vooral omdat Jorian meekomt om haar te begeleiden. Hij is vorig jaar al eens in Brummen geweest. Jorian won eerder drie prijzen op het Prinses Christina Concours: één als solist, één als beste begeleider en één als componist.

Het concert in Brummen begint om 15.30 uur en wordt gehouden in de Pancratiuskerk. Kaarten zijn te koop via brummencultuur.nl . Kinderen tot en met 16 jaar hebben na opgave gratis toegang. Na afloop is er een drankje om na te praten en terug te kijken op het afgelopen seizoen.