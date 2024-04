Concert VitaDuo in Rozendaal

ROZENDAAL – Het Oekraïens duo VitaDuo geeft zondag 28 april een concert in de kerk van Rozendaal. Het optreden begint om 15.00 uur.

VitaDuo bestaat uit Maria Nemtsova op piano en Vitaly Vatulya op saxofoon. Maria Nemtsova speelde op 5-jarige leeftijd viool, maar kort daarna koos ze toch voor de piano en studeerde aan de Tchaikovsky Academie College in Moskou, gevolgd door vele studies bij beroemde pianisten. Vitaly Vatulya is een beroemde saxofonist. Hij won op 13-jarige leeftijd de Young Vituoso in Oekraïne. Later studeerde hij aan het conservatorium in Moskou en maakte zijn studie af in Amsterdam.

Maria en Vitaly treden nu samen op en worden wereldwijd erkend als een toonaangevend kamermuziekensemble. Zij traden op in meer dan twintig landen en wonnen vele prestigieuze prijzen. Ook verschijnen zij regelmatig op de Nederlandse televisie en in radioprogramma’s.

In Rozendaal speelt het duo het programma ‘Imaginarium’, waarin minimalistische muziek centraal staat. Ze nemen hun publiek door een selectie van composities die luisteraars ‘uitnodigen om de serene schoonheid, ritmische complexiteit en introspectieve contemplatie van het minimalisme te verkennen’. Er wordt muziek gespeeld van Glass, Mellits, Satie, Nyman Karmanov, Adams en Fitkin.

Het concert begint om 15.00 uur en de zaal opent om 14.30 uur. Na afloop is er een meet & greet onder genot van een drankje. Kaarten zijn te reserveren via vrienden@dekerkvanrozendaal.nl en voor aanvang van het concert verkrijgbaar aan de kerk.

marianemtsova.com/vitaduo

dekerkvanrozendaal.nl