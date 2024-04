Concert Nomen Nescio in Rheden

RHEDEN – Het laatste concert in de zondagmiddagreeks van Dorpskerk Rheden vindt plaats op 28 april. Dit keer klinkt er muziek van koor Nomen Nescio uit Arnhem. Het concert begint om 15.30 uur, de kerk opent een half uurtje eerder. De entree is gratis, achteraf kan een vrijwillige gift worden gedaan.

Nomen Nescio is oorspronkelijk begonnen als projectkoor, maar bestaat inmiddels ruim veertig jaar. Marja Stoter-Van der Graaf dirigeert het koor al vanaf het begin en ook veel leden zijn al tientallen jaren lid van het koor. Nomen Nescio zingt veelal religieuze muziek van hedendaagse componisten, terwijl tegelijkertijd de verwantschap met oude en klassieke muziek wordt uitgelicht. Nomen Nescio maakt soms een uitstapje, zoals met dit concert en met de uitvoering in 2015 van de indrukwekkende ‘Holocaust Cantata’ van Donald McCullough.