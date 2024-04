Concert Gelreband Dieren

DIEREN – De Gelreband geeft zaterdag 13 april om 20.00 uur een concert in Theothorne in Dieren. Op het programma staat een mix van klassiekers en moderne hits.

De Gelreband was ooit een traditionele drum- en showfanfare, maar heeft de afgelopen jaren een opmerkelijke transitie doorgemaakt. Het orkest heeft zich ontwikkeld tot een dynamisch poporkest met een repertoire vol herkenbare muziek. Voor deze avond is een gevarieerd programma samengesteld. Zo klinken er zeer herkenbare nummers van Earth, Wind & Fira, ABBA en Queen, maar ook modernere muziek van Claude, die dit jaar een nummer 1-hit scoorde met ‘Ladada’.

Het orkest staat onder leiding van dirigent Ewout Dercksen. Speciaal voor deze avond is Esther Elsner, een getalenteerde zangeres uit Duitsland met Dierense roots, te gast. Haar stem zal de muziek tot leven brengen.

Het concert begint om 20.00 uur. Kaarten kosten 5 euro en zijn in de voorverkoop verkrijgbaar via gelreband.nl of bij modezaak Hiipp by Jet in Dieren. Ook aan de deur worden, mits nog beschikbaar, kaarten verkocht.