Circuittraining voor 55+’ers in Velp

VELP – Op woensdag 8 mei start een reeks circuittrainingen voor mensen van ongeveer 55 tot 65 jaar op het Biljoen Court in Velp. Hierbij voeren de deelnemers meerdere oefeningen voor het hele lichaam achter elkaar uit. De organisatie hiervan is in handen van ontmoetingscentrum De Paperclip en Sportschool Fitland. Als buren willen ze gezamenlijk werken aan de gezondheid en fitheid van mensen. De trainingen vinden plaats op in totaal acht woensdagavonden. De aanvang is 19.00 uur. Ontvangst en afsluiting is in De Paperclip. Biljoen Court bevindt zich achter de locaties aan de Eiberstraat. Bij slecht weer wordt uitgeweken naar Fitland. De cursus is bedoeld als start van een langdurige samenwerking tussen het ontmoetingscentrum en de sportschool. Tussen De Paperclip en het Biljoen Court is enige tijd geleden, in nauw overleg met de gemeente, een poort gerealiseerd. Inschrijven voor deelname aan deze trainingen kan via paperclipvelp.nl of bij Fitland via velp@fitland.nl. De kosten voor deelname zijn 40 euro.