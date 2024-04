Cheque voor Dierenpark ’t Goor

BRUMMEN – Het bestuur van Dierenpark ’t Goor in Brummen kreeg donderdag 4 april Harmen Jansen van Univé Stad en Land op bezoek. Hij bracht een mooi cadeau mee voor het Brummense park: een cheque van maar liefst 1500 euro. Dit bedrag is bijeengebracht door medewerkers van de verzekeringsmaatschappij, die de mogelijkheid kregen een persoonlijk kerstgeschenk van 250 euro te doneren aan een lokaal initiatief. Zes medewerkers hebben dus gekozen voor Dierenpark ’t Goor. Bestuurslid Karel Ledeboer nam de cheque dankbaar in ontvangst. “We zijn erg blij met deze bijdrage. Het dierenpark is in belangrijke mate afhankelijk van donateurs om voer voor de dieren te kunnen aanschaffen, de weide en gebouwen te onderhouden en eventueel nieuwe materialen te kopen. Zo kan iedereen blijven genieten van de dieren.”