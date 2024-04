Carillonconcert in Martinitoren

DOESBURG – Op zondag 7 april, Culturele Zondag, bespeelt Wim Ruessink het carillon van de Martinitoren in Doesburg. Van 14.00 tot 15.00 uur laat hij composities, arrangementen en improvisaties horen die passen bij het thema ‘een vleugje lente’.

Wim Ruessink studeerde aan het Twents Conservatorium de hoofdvakken orgel, uitvoerend musicus en kerkmuziek. In 2012 studeerde hij aan de Nederlandse Beiaardschool te Amersfoort af als beiaardier bij Frans Haagen en Gijsbert Kok. Als cantor-organist is hij verbonden aan de Protestantse Gemeente te Winterswijk en als beiaardier aan de Oude Calixtustoren te Groenlo en de Jacobstoren te Winterswijk. Verder is hij als dirigent verbonden aan het Eibergs Mannenkoor en het Varssevelds Mannenkoor en als artistiek leider aan het Achterhoekse projectkoor OAZE.

wimruessink.nl