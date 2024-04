Canto Ostinato op vernieuwd orgel

VELP – Ter gelegenheid van de heringebruikname van het Hess-orgel geeft Aart Bergwerff zondag 28 april een concert in de Grote Kerk in Velp. Hij speelt samen met trompettist Eric Vloeimans.

Het Hess-orgel dateert uit 1772 en is onlangs door Elbertse & Van Vulpen Orgelbouwers uitgebreid met een tweede klavier en een aantal nieuwe registers. Aart Bergwerff, één van Neerlands meest veelzijdige organisten, heeft hierbij een rol als adviseur gehad binnen de Stichting Muziek en Orgelcultuur Grote Kerk Velp, die speciaal voor deze gelegenheid is opgericht.

Hij is de eerste die op het vernieuwde orgel speelt en brengt samen met Eric Vloeimans de ‘Canto Ostinato’ van Simeon ten Holt. Dit werk hebben zij ook samen op cd opgenomen. Deze wordt na het concert gepresenteerd en is dan ook te koop.

Het concert begint om 14.30 uur, de deuren openen om 14.00 uur. Een ticket reserveren kan via pgvelp.nl.