Buurtkastje houdt inzameling

DIEREN – ’t Dierense Buurtkastje houdt een inzamelingsactie in samenwerking met de Zeeman in Dieren. De beheerders van de kastjes, die verspreid door Dieren staan, roepen plaatsgenoten op om spullen te kopen bij de Zeeman. Deze kunnen ze dan achterlaten bij de kassa en het personeel zorgt er vervolgens voor dat de spullen bij de organisatie terechtkomen. Artikelen die meedoen: wasmiddel en wasverzachter, afwasmiddel, afwasborstels, schoonmaakmiddelen en -doekjes, drogisterijartikelen zoals shampoo en deodorant, theedoeken en keukendoeken en snoepgoed.

De actie loopt van maandag 1 tot en met zondag 14 april. De ingezamelde artikelen worden uitgedeeld aan mensen in armoede of mensen die qua inkomen net buiten de Voedselbank vallen. Het principe van de buurtkastjes is simpel: ‘Pak wat je echt nodig hebt, geef wat je kunt missen!’ In het kastje staan dus levensmiddelen om te ruilen. Het doel is tweeledig: minder voedsel verspillen en mensen met weinig geld helpen.