BuurtBIJeenkomst in Leuvenheim

LEUVENHEIM – Zondag 7 april vindt er in Leuvenheim een ‘buurtBIJeenkomst’ plaats in het kader van aandacht voor bijen en andere insecten. Het Bijenlint Leuvenheim houdt deze manifestatie om het belang van het in stand houden van de bijenpopulatie te benadrukken en te promoten. “Onze bloemenpracht en ons fruit is immers van bijen afhankelijk; hun belang is dus ook ons belang”, aldus de vrijwilligers van het Bijenlint. Diverse organisaties presenteren zich op deze dag, er is een plantjes(ruil)markt, er kunnen bijenhotels gebouwd worden, er is een lezing en livemuziek. De bijeenkomst is van 14.00 tot 17.00 uur in het Buurthuis in Leuvenheim.