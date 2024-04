Business & Shopping: Vrijwilligers VPTZ komen altijd als geroepen

REGIO – Als mensen in de laatste levensfase terechtkomen, kan er een moment komen dat er extra hulp nodig is. De beroepsmatige zorgverleners, familie en vrienden doen wat ze kunnen, maar dat is niet altijd voldoende. Hulp van vrijwilligers kan in deze fase van onschatbare waarde zijn. De deskundige vrijwilligers van VPTZ Midden Gelderland bieden die hulp aan mensen die gaan sterven in hun eigen thuissituatie of woonzorgcentrum en aan hun mantelzorgers.

‘Er zijn’ voor een ander in de laatste levensfase. Daar staan de vrijwilligers van Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) voor. Samen met de mantelzorgers en de beroepsmatige zorg doen de vrijwilligers wat gedaan moet worden in deze onzekere, maar ook bijzondere periode. “De vrijwilligers kunnen taken overnemen van de mantelzorgers, zodat zij ook even tijd voor zichzelf hebben of ’s nachts rustig kunnen slapen. Weten dat er iemand aanwezig is, kan de rust geven die op dat moment zo nodig is. Ook bieden de vrijwilligers een luisterend oor en emotionele ondersteuning. Omdat mantelzorgers een kwetsbare en vaak overbelaste groep vormen, komt de hulp van vrijwilligers vaak als geroepen,” aldus Saskia Hofman, algemeen coördinator van VPTZ Midden Gelderland, waar ook de gemeenten Rheden en Rozendaal onder vallen. “Vaak horen we: hadden we maar eerder geweten dat dit bestaat.”

De vrijwilligers verrichten geen medische handelingen en zijn er niet voor zware huishoudelijke taken, maar ondersteunen cliënten en hun mantelzorgers op allerlei manieren. Alle vrijwilligers krijgen een gedegen opleiding en kunnen vervolgens trainingen volgen bij de Academie van de VPTZ om hun vaardigheden op peil te houden. Het is belangrijk dat vrijwilligers goed zijn toegerust voor dit werk. Ook is het fijn als er een goede klik is tussen de hulpvrager en de vrijwilliger. Dit wordt door de coördinator altijd goed gevolgd.

VPTZ Midden Gelderland is op zoek naar nieuwe vrijwilligers. “Wilt u van betekenis zijn voor mensen in de laatste levensfase? Neem gerust vrijblijvend contact op”, besluit Saskia Hofman.

vptz-amg.nl