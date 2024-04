Business & Shopping: Uitvaart Inspiratie Middag in Rheden

RHEDEN – Zondag 21 april wordt in Rheden een Uitvaart Inspiratie Middag gehouden. De middag staat geheel in het teken van alles op het gebied van uitvaarten en wordt georganiseerd door De Heeren van Rheden – Interieur & Wonen.

Het idee voor deze informatieve middag ontstond in contact met Iede Hoorn uit Amsterdam, een jonge, ambitieuze uitvaartverzorger die alles, maar dan ook alles, organiseert op de manier zoals de overledene het graag wil. Zijn ervaringen en mooie verhalen heeft hij onlangs gebundeld in het boek ‘Leven met de dood’. Iede komt zondag naar Rheden om in gesprek te gaan met belangstellenden. Zijn boek is dan uiteraard verkrijgbaar.

De Heeren van Rheden – Bloemen & Planten verzorgt wekelijks afscheidsbloemen voor Uitvaartverzorging Iris & de Mol. De uitvaartverzorger is aangehaakt bij de voorbereidingen en laat zich ook zien tijdens deze Inspiratie Middag. Hoe ziet een rouwauto eruit, wat is er mogelijk op het gebied van kisten en kan mijn laatste wens überhaupt uitgevoerd worden? Vragen waarop deze middag een antwoord kan worden gekregen.

Ook Juweliershuis Aalbers is aanwezig en gaat met de bezoekers in gesprek. De medewerkers weten als geen ander hoe ze een mooie, blijvende herinnering kunnen maken. Persoonlijk, betrokken en altijd met respect maken ze in hun eigen atelier de mooiste sieraden, het liefst op maat.

Verder zijn er diverse andere uitvaartondernemers aanwezig om de bezoekers kennis te laten maken met hun producten. De Heeren van Rheden beloven ‘een bijzondere, maar tegelijkertijd ook heel huiselijke, omgeving waar men in alle rust heerlijk in gesprek kan gaan met de verschillende ondernemingen.’ Iedereen is van 12.00 tot 16.00 uur welkom in de woonwinkel aan de Groenestraat 47 in Rheden. “Het belooft een informatieve, bijzondere en mooie middag te worden met wellicht een lach en/of een traan”, zeggen de Heeren. “En het klinkt misschien cliché, maar de koffie staat klaar!”