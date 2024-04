Business & Shopping: Open dag bij De Nieuwe Yogi

DIEREN – De Nieuwe Yogi in Dieren houdt zondag 21 april open dag. Van 10.00 tot 16.00 uur kan iedereen komen kennismaken. De docenten bieden deze dag verschillende lessen aan, zoals Lu Jong, Slow Vinyasa, Yin Yoga, Ademwerk en drum en Qi Gong. Simone kan alles vertellen over één-op-éénbegeleiding, Molukse massage en cupping. Het programma is terug te vinden op de website. De afsluiting wordt begeleid door mantra- en kirtanzang door Ganga Ma. De Nieuwe Yogi is gevestigd in de Dierense Toren aan de Hogestraat 12. Deelname aan de lessen is gratis, maar aanmelding via info@denieuweyogi.nl is wel verplicht.

denieuweyogi.nl