Business & Shopping: E-bike Opstapdagen bij Corbeek Tweewielers

DIEREN – Het voorjaar breekt aan en dat betekent dat het bij Corbeek Tweewielers tijd is voor de jaarlijkse E-Bike Opstapdagen. Vrijdag 19 en zaterdag 20 april is iedereen welkom in de showroom in Dieren om verschillende soorten elektrische fietsen uit te proberen.

Tijdens de Opstapdagen kan iedereen bij Corbeek Tweewielers terecht voor alle informatie over e-bikes, verschillende modellen bekijken en natuurlijk uitproberen. “Ik kan je alles vertellen over verschillende elektrische fietsen, maar het is ook belangrijk dat je zelf even uitprobeert wat je het fijnst vindt”, legt eigenaar Michel Corbeek uit. Hij heeft fietsen van onder andere Union, Vogue, Victoria en Avalon in het assortiment.

Corbeek is trots dat hij een nieuw merk heeft binnengehaald. “Met het Duitse Hohe Acht hebben we sinds kort een premium merk in huis. Fietsen met een zware motor en accu van het merk Shimano. Ik ben zo overtuigd van de kwaliteit, dat ik de fabrieksgarantie van twee jaar verleng naar vijf jaar.” De eerste Hohe Acht heeft hij onlangs verkocht.

Dit merk is uiteraard ook te zien en te proberen tijdens de Opstapdagen, op vrijdag 19 april van 10.00 tot 16.00 uur en zaterdag 29 april van 10.00 tot 15.00 uur.

Bereikbaar

Klanten kunnen bij Corbeek Tweewielers niet alleen terecht voor een nieuwe fiets, maar ook voor reparaties en onderhoud van zowel de gewone als elektrische fiets. De winkel en werkplaats zijn tot oktober op maandag geopend van 9.00 tot 17.00 uur, van dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur.

Corbeek benadrukt dat de zaak aan de Buitensingel bereikbaar blijft, ook als de kruising met de Wilhelminaweg vanaf 18 juni een poosje wordt afgesloten voor werkzaamheden. “Klanten moeten even omfietsen via de Buitensingel, maar de winkel blijft zeker open”, verzekert Michel. “Het is vervelend, maar als het goed is duren de werkzaamheden maar twee weken.”

Tussen 9 en 26 augustus is de winkel wél twee weken gesloten, dan geniet Michel van zijn welverdiende vakantie.

Vuurwerk

Van een heel andere orde, maar ook iets waar Corbeek enthousiast over is, is de verkoop van vuurwerk in december. “Door omstandigheden kon dat vorig jaar niet doorgaan, maar dit jaar gaat het waarschijnlijk wel weer lukken.” Corbeek heeft de handen ineengeslagen met een Brummense ondernemer en samen gaan zij ervoor zorgen dat er aan het eind van het jaar een mooie assortiment vuurwerk kan worden verkocht.

corbeektweewielers.nl

Foto: Conjo Theunissen uit Dieren was de eerste die een Hohe Acht kocht bij Corbeek Tweewielers