Business & Shopping: Dorpsklooster in Loenen

LOENEN – Lian Brandsma heeft plannen om een dorpsklooster te starten in Loenen. “Het moet een plek worden van rust, stilte en verbinding in deze maatschappelijk uitdagende tijd. Een plek waar je in soberheid en eenvoud geïnspireerd raakt om je eigen spiritualiteit te verdiepen”, zegt ze.

Lian Brandsma is in Loenen en omstreken bekend als uitvaartonderneemster en wil het dorpsklooster naast haar uitvaartonderneming opzetten. Een van de eerste activiteiten is Lectio Divinia, dat vanaf medio april zal plaatsvinden vanuit het kerkgebouw van de Protestantse gemeente Loenen. “Lectio Divina kan een goede manier zijn om dichterbij God en bij je eigen spiritualiteit te komen. Letterlijk betekent het goddelijke lezing”, legt Brandsma uit. “Je kunt het ook vertalen als ‘geestelijke lezing’ of ‘lezen met je hart’. Elke avond wordt gestart met een korte uitleg van Lectio Divina waarna we een tijd aandachtig stil zijn.” De eerste keer is donderdag 18 april van 19.00 tot 20.00 uur.

Meer activiteiten

Het dorpsklooster is volop in ontwikkeling en Lian Brandsma wil graag meer activiteiten opzetten. Op haar verlanglijstje staan bijvoorbeeld stiltewandelingen, samen zingen, een leesgroep, concert, stilteplek, completen/avondgebed en een inspirerende boekentafel. Iedereen is welkom in het dorpsklooster, gelovig of niet gelovig. Alle activiteiten zijn kortdurend en vinden eens per maand plaats op een zaterdagochtend en/of een donderdagavond.

Aan het einde van elke activiteit is er ruimte voor een vrijblijvende gift, maar het is geen enkel bezwaar als iemand hier (even) geen financiële ruimte voor heeft.

hetdorpsklooster.nl