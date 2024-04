Business & Shopping: Ondernemers vieren tien jaar Küchentreff-Dieren

DIEREN – Tien jaar geleden waagden Richard Hentzepeter en Chet Sulzle de sprong in het diepe. Op 11 april 2014 openden ze keukenzaak Küchentreff-Dieren. Vorige week werd een mooi jubileumfeestje gevierd.

De ondernemers kijken terug op een tien mooie jaren. Toen ze begonnen hadden ze weliswaar een bak aan ervaring in de keukenbranche, maar een eigen zaak was voor allebei nieuw. “We zijn gewoon begonnen”, blikt Richard terug. “Als je doet wat je leuk vindt, dan komt het succes vanzelf, dachten we. En dat blijkt, want het gaat tien jaar later heel goed.”

De twee begonnen met niets en hebben vooral in het begin ‘dag en nacht’ gewerkt. “Het duurde natuurlijk even voor we in Dieren een gevestigde naam waren, maar inmiddels zijn we hier helemaal ingeburgerd”, aldus Chet. “We zijn ontzettend blij met de klandizie die we de afgelopen jaren hebben gehad en met de waardering van onze klanten.”

Voor die waardering wordt dan ook hard gewerkt. Chet en Richard werken met een vast team voor de verkoop, installatie van keukens, service en onderhoud. Persoonlijk contact met hun klanten staat hierbij bovenaan en de lijntjes blijven kort. Wat dat betreft is er de afgelopen tien jaar niet veel veranderd. “Ja, we zijn volwassener geworden en achter de schermen loopt alles inmiddels op rolletjes. De showroom is mooier geworden en natuurlijk steeds aangepast aan de laatste trends”, zeggen de mannen. Ze zijn dan ook meer dan tevreden over hoe het gaat en het bevalt hen prima in Dieren. “Op naar de volgende tien jaar!”, is het motto.

kuechentreff-dieren.nl