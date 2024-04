Buitenmuseum in Beekbergen

BEEKBERGEN – Van 13 april tot en met 10 mei hangen er vlaggen aan lantaarnpalen in het centrum van Beekbergen die verwijzen naar verhalen uit de Tweede Wereldoorlog. Op iedere vlag in dit ‘Buitenmuseum’ staat een foto met een QR-code die verwijst naar een plaatselijke gebeurtenis. Het doel is om deze verhalen door te geven aan de huidige generatie en niet te vergeten wat er in die oorlogsjaren gebeurde. Zo is er een verhaal over een verzetsstrijder, over een fabrieksdirecteur die wreed aan zijn einde kwam en over een jongeman van twintig jaar die tewerkgesteld werd in Duitsland.

4en5meibeekbergen.nl