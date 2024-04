Brummense raad vergadert

BRUMMEN – De gemeenteraad van Brummen komt donderdag 18 april bijeen voor een combinatie van een besluitvormende en opiniërende vergadering. Deze begint om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Op de agenda van de besluitvormende vergadering staan vier voorstellen, twee bestemmingsplannen zijn genoteerd als hamerstuk. Over het bestemmingsplan voor de Molenstraat wordt eerst gesproken voor er een besluit wordt genomen. Daarnaast spreekt de raad over hoe de gemeente Brummen zich moet voorbereiden op een forse korting op het gemeentefonds vanaf 2026. Het college schetst twee scenario’s.

In het opiniërende deel van de vergadering wordt gesproken over het voorlopig ontwerp voor een voor een stedenbouwkundig plan voor fase III van de wijk Elzenbos. Voordat het college met deze plannen een nieuw fase van inwonersparticipatie start, wil het van de raadsleden weten of het met de planontwikkeling op de goede weg is. Als dit het geval is, worden de plannen voor de zomervakantie van 2024 opnieuw breed gedeeld en kan iedereen inspreken.

Alle stukken bij deze vergadering zijn te vinden op brummen.nl/gemeenteraad. De vergadering is bij te wonen in de raadszaal, maar ook te volgen via de lokale omroep.