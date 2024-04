Brummens Mannenkoor huldigt jubilarissen

BRUMMEN – Het Brummens Mannenkoor (BMK) heeft tijdens de ledenvergadering drie trouwe leden in het zonnetje gezet. Lieuwe Blauw en Wim Muller zijn gehuldigd vanwege hun 25-jarig lidmaatschap. Hans Ruumpol werd benoemd tot erelid.

Voorzitter Jan Martens overhandigde hen de bijbehorende oorkonde met verenigingsspeld en de medaille van het Koninklijk Nederlands Zangers Verbond. Martens vermeldde dat beide leden zeer actief en trouw zijn. Lieuwe Blauw was van 2014 tot 2019 voorzitter van het BMK en mede-opsteller van het BMK beleidsplan. Wim Muller was jaren secretaris van het bestuur, lid van de Muziek- en PR-commissie, heeft zich zeer verdienstelijk gemaakt als ‘hulpdirigent’, onder andere tijdens de concertreis naar Roemeniё, en het jarenlang optreden van BMK-kleinkoor op Eerste Kerstochtend in het Gelre Ziekenhuis, zet de muziekstukken in Finale en verzorgt nog steeds de posters en programmaboekjes voor de concerten.

Hans Ruumpol is benoemd tot erelid van het BMK als bijzondere en grote waardering voor de vele activiteiten die hij tot nu toe tijdens zijn 32- jarig lidmaatschap op zich heeft genomen. Van het verhuren en vervoeren van het podium tot ondersteuning tijdens het op- en afbouwen bij concerten. De voorzitter reikte hem de bijbehorende oorkonde uit en overhandigde een mooie bos bloemen aan zijn echtgenote Hermien.

Voorzitter Jan Martens met van links naar rechts Lieuwe Blauw, Hans Ruumpol en Wim Muller