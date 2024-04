Brummen zoekt dorpsdichter

BRUMMEN – De gemeente Brummen zoekt een nieuwe dorpsdichter. Inwoners van de gemeente Brummen die denken dat ze de gevoelens van hun mede-Brummenaren kunnen verwoorden in poëzie kunnen zich tot en met maandag 29 april aanmelden. Het is ook belangrijk dat kandidaten weten wat er zich afspeelt in de dorpen en buurtschappen van Brummen en daar gevoel bij hebben. Aanmelden kan via taalmarkt@brummencultuur.nl met motivatie en vergezeld van een gedicht over de gemeente Brummen. Via datzelfde mailadres kan ook meer informatie worden gevonden. De gemeente Brummen kent sinds 2016 een dorpsdichter. Momenteel is dat Chris Ros. De nieuwe dorpsdichter wordt de vijfde in de rij.