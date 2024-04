Brummen gaat niet bezuinigen, maar ‘krapper begroten’

GEM. BRUMMEN – Minder inkomsten, meer taken. Het wordt voor de Nederlandse gemeenten niet makkelijk om de begroting rond te kunnen krijgen. Vanaf 2026 krijgt de gemeente een lagere bijdrage uit het gemeentefonds en dat wil Brummen opvangen door ‘scherper te ramen’. Dit besloot de gemeenteraad unaniem in de vergadering van donderdag 18 april.

Doel van de financiële ombuiging die het college ‘scherper ramen’ heeft genoemd, is schommelingen en de effecten van grote budgetveranderingen te beperken. Door de begroting te baseren op de afgelopen drie jaar, wil de gemeente een realistische begroting opstellen, die aansluit bij de lagere inkomsten die in 2026 vanuit het gemeentefonds worden verwacht.

Het is de bedoeling om jaarlijks een analyse te maken van de uitgaven van de verschillende beleidsterreinen over de voorgaande drie jaren, waarbij het laatste jaar zwaarder meetelt. Voor de Perspectiefnota 2025-2028 zijn de jaren 2020 tot en met 2022 van belang. De jaarcijfers van 2023 worden betrokken zodra deze definitief zijn. Het gemiddelde van de uitgaven van de drie voorgaande jaren wordt geïndexeerd om te corrigeren voor de stijging van prijzen en salarissen in die jaren, zodat er een realistisch gemiddelde uitkomt. Ook voor het berekenen van het nieuwe bedrag in de begroting wordt rekening gehouden met een jaarlijkse indexatie in de komende jaren als gevolg van verwachte prijs- en salarisstijgingen.

Vervolgens wordt per beleidsterrein bekeken waarom er een verschil is tussen de huidige begroting en de verwachte uitgaven op basis van de gemiddelden van de afgelopen jaren. Deze analyse is bepalend voor welke bijstellingen worden opgenomen en welke niet.

Deze systematiek moet volgens de gemeente Brummen rust brengen in de begroting. De effecten van grote budgetveranderingen worden gedempt. “Deze afvlakking van grote schommelingen zorgt voor een beter evenwicht tussen ambities en resultaten”, luidt het collegevoorstel. “Bij grote budgetverlagingen bestaat vaak de neiging om een flink bezuinigingspakket op te stellen. Dit leidt over het algemeen tot onrust in de samenleving. Uit de praktijk blijkt vervolgens vaak dat bezuinigingen niet worden gerealiseerd. Hierdoor blijft de onrust lang hangen.”

Daarnaast moet ‘scherper ramen’ het realisme van de begroting en het kostenbewustzijn vergroten. Het sluit aan bij de lagere inkomsten uit het gemeentefonds in 2026. Daarnaast blijft het naar verwachting lastig om nieuwe medewerkers te vinden en dat zal gevolgen hebben voor de capaciteit om nieuw beleid op te stellen.

Ook zal de koppeling tussen personele lasten en budgetten voor goederen en diensten beter inzichtelijk wordt. “Wordt er minder uitgegeven aan personeel, dan betekent dat ook dat de uitgaven op een beleidsterrein minder zullen zijn. Andersom geldt hetzelfde’, is de uitleg.

Risico van deze werkwijze is dat er te krap wordt begroot en dat budgetten worden overschreven. Hiervoor wordt een behoedzaamheidsreserve van 3 miljoen opgenomen, zodat incidentele niet-voorziene kosten kunnen worden opgevangen.