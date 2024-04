Bridgemiddagen in Spankeren

SPANKEREN – Middag Bridgeclub de Harmonie houdt op dinsdagen 7 en 14 mei het Open Spankerens Kampioenschap. Op dinsdagen 21 en 28 mei wordt een zomermiddagbridge gespeeld. Deze middagen zijn niet alleen voor leden. Ook andere belangstellenden zijn welkom om mee te spelen. Dit kost hen 2,50 euro. Deelnemers hoeven niet alle vier de middagen mee te doen, één of meerdere keren kan ook. Wel is er een beperkt aantal plaatsen, dus tijdig aanmelden wordt aangeraden. Dit kan via tcbcdeharmonie@gmail.com. De bridgemiddagen zijn van 13.15 tot 17.00 uur in de Kerkhorst in Spankeren.