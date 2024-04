RHEDEN – In het Dorpshuis in Rheden heeft dinsdag een brand gewoed. Rond 10.20 uur werd de brandweer gealarmeerd. Ter plaatse bleek de zijkant van het pand te branden. De brandweer had enige tijd nodig om de brand in de isolatie te stoppen. Volgens omstanders is de brand vermoedelijk veroorzaakt door een onkruidbrander.

Foto: Persbureau Heitink