Boul’Animo 2 sluit nationale competitie in stijl af

DIEREN – Na het ongeslagen binnenhalen van het kampioenschap van de 5e divisie heeft het team van de Dierense jeu de boulesvereniging Boul’ Animo ook in de laatste rondes geen steken laten vallen. In de laatste wedstrijd van het seizoen, thuis tegen Le Chateau 2 uit Wychen, moest weliswaar een 1-2 achterstand worden omgebogen, uiteindelijk bleven de punten in Dieren. Na afloop werd het team door het bestuur van Boul’Animo in het zonnetje gezet en werd aan de spelers een mooi aandenken uitgereikt. De foto toont het team met hun trouwste fans.

Boul’Animo kan met tevredenheid terugzien op het nu afgesloten seizoen. Het eerste team stond halverwege nog gedeeld bovenaan in de 2e divisie. Met een wat mindere start in de tweede competitiehelft raakte het team achterop. Met een uitstekend 4-4 gelijkspel tegen titelpretendent Amicale uit Cuijk werd een goede derde plaats veiliggesteld in deze sterke poule. Volgend seizoen zal Boul’Animo 1 ongetwijfeld weer meestrijden om de titel in de 2e divisie, terwijl het 2e verder op zoek gaat naar hun grenzen in de 4e divisie van deze competitie.