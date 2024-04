Bloesemtocht bij ’t Olde Ras

DOESBURG – De museumtuin ’t Olde Ras in Doesburg is een bekend fenomeen in de verre omtrek, zo niet in heel Nederland. Zoekt iemand een fruitboom van een speciaal ras? Dan is dit de plaats om het te zoeken. Afgelopen zaterdag 13 april werd er een speciale bloesemtocht gehouden in de tuin. De meeste fruitbomen staan nu in bloei en om dat te zien en dan ook de uitleg krijgen, is wel een unieke belevenis. Na de ontvangst met een kopje koffie of thee ging de groep op weg de boomgaard in. De aanwezigen luisterden met volle aandacht naar Aron Aaldering, die uitleg gaf over de verschillende bloesems. Hij vertelde dat niet iedere bloesem een appel of peertje wordt. Er is bestuiving via insecten, zoals bijen, nodig om vruchten te laten groeien. Aron onderstreepte het belang van insectenhotels in de tuin. Met zijn enthousiaste verhaal boeide Aron de bezoekers van het begin tot het eind.

Foto: Hanny ten Dolle