Biljartfinale in De Paperclip

VELP – In ontmoetingscentrum De Paperclip in Velp is in het weekend van 16 en 17 maart de finale Bandstoten klein (een biljartspel) 1e klasse gespeeld. Er waren zes finalisten in deze finale, die georganiseerd werd door het district Veluwezoom. Alle deelnemers moesten éénmaal tegen elkaar spelen waaruit uiteindelijk de winnaar kwam. Lang leek het erop dat Louis van de Dries van biljartvereniging Gelre de overwinning zou pakken. Echter in de laatste partij viel de beslissing en moest hij zijn meerdere erkennen in Menno Nicolai van de biljartvereniging West-Peter uit Arnhem. De derde plaats werd veroverd door Jan Erpeka van de Methorst uit Rheden.

Het was een geslaagde finale waar Anneke Lindeman namens de K.N.B.B. district Veluwezoom de medailles uitdeelde.

Van links naar rechts: Louis vd Dries, Menno Nicolai en Jan Erpeka