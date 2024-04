Bijeenkomst over sociale veiligheid

RHEDEN – Op dinsdagavond 16 april is er in het Dorpshuis Rheden een informatieavond over sociale veiligheid en grensoverschrijdend gedrag. Deze duurt van 19.00 tot 21.00 uur. Inloop vanaf 18.45 uur.

Het idee achter de bijenkomst is dat iedere vrijwilliger, ieder lid van een vereniging of iedere deelnemer aan de activiteiten van stichtingen en verenigingen moet kunnen rekenen op een veilige en positieve omgeving. Deelnemers aan de bijeenkomst krijgen een overzicht van de maatregelen die je kunt treffen om de organisatie sociaal veiliger te maken en te houden.

In de regio is een groep van vertrouwenscontactpersonen actief voor vrijwilligersorganisaties in de gemeenten Rheden en Rozendaal. Meerdere organisaties maken hiervan al gebruik en de vertrouwenscontactpersonen hebben al verschillende meldingen mogen behandelen. Op deze avond is er meer informatie over dit initiatief. Er is gelegenheid met hen kennis te maken en vragen stellen.

Wie wil deelnemen kan zich vooraf aanmelden bij Thijs den Heijer via vrijwilligerspuntrheden@incluzio.nl. Vermeld je naam en organisatie. Aanmelden kan tot vrijdag 12 april.

De bijeenkomst is voor bestuursleden, vertrouwenscontactpersonen en coördinatoren van vrijwilligersorganisaties uit de gemeenten Rheden en Rozendaal. De organisatie is in handen van het Vrijwilligerspunt Rheden in samenwerking met Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV). Deze avond wordt verzorgd samen met Thuy-Van Nguyen, expert sociale veiligheid bij Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) en de lokale vertrouwenscontactpersonen voor vrijwilligersorganisaties.