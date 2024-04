HALL- Op donderdag 2 mei is er een bijeenkomst van de St. Ouderenwerk Hall in de Wheme. Aanvang is 14.00 uur. Deze middag zal mevrouw van der Zande een presentatie verzorgen over ‘De Min van de Koningin’. De min is een stilster, voedster, zoogster, minnemoeder. Ze is een vrouw die het kind van een ander, meestal tegen vergoeding, borstvoeding geeft. De toegang is vrij.