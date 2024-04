Bewoners Beinum nemen advocaat in de arm

DOESBURG – De bewoners van de Doesburgse wijk Beinum zetten hun strijd voort tegen hoogbouw in het centrum. Ze hebben een advocaat in de arm genomen, die gespecialiseerd is in ruimtelijke procedures, bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen. Er is een stichting opgericht genaamd De Grote Pol en onder die vlag gaat hij aan het werk om de belangen van de bewoners te behartigen. De advocaat heeft inmiddels de gemeente Doesburg verzocht om openheid van alle documenten die betrekking hebben op de herinrichting van het centrum en zal namens de stichting een zienswijze indienen op het moment dat er concrete plannen ter inzage komen te liggen.

Daarnaast hebben de bewoners acht grote spandoeken opgehangen in de wijk. Met kritische teksten willen zij aan de andere inwoners duidelijk maken wat er op hun afkomt en hen aansporen mee te helpen in de strijd. De bewoners van Beinum vrezen voor hoogbouw op de locatie waar nu nog sporthal Beumerskamp staat. Ook zijn ze bang dat de vijver en speeltuin zullen verdwijnen bij herinrichting van het centrumgebied.