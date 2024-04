Benefietconcert voor Rwanda

DOESBURG – Zondag 14 april wordt er een benefietconcert gehouden in de Martinikerk in Doesburg. De opbrengst van het concert komt ten goede aan de World Servantsprojecten in Rwanda, hier nemen Ruben (19) en Simon Wijmenga (17) en hun nichtje Dorkas Klooster (16) deze zomer aan deel. World Servants is een organisatie die het voor jongeren uit Nederland mogelijk maakt om in een derdewereldland mee te bouwen aan bijvoorbeeld een ziekenhuis, school of lerarenwoning. Tijdens de projecten in Rwanda gaan de jongeren uit Doesburg en Angerlo een fairtrade centrum voor landbouwproducten bouwen. Tijdens het benefietconcerten ervaren bezoekers een World-Servantsproject in muziek op piano, hoorn en fluit. Popkoor InCTRL en Mannenkoor Spontaan verlenen hun medewerking, met onder andere muziek van componist Douwe Eisenga. De entree is vrij, na afloop kan er een vrije gift gegeven worden. Aanvang is 14.30 uur.